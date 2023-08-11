Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела бы принять участие в Играх БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным инициативу проведения Игр стран БРИКС.

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Владимир Владимирович молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

По словам президента Белоруссии, республика хотела бы принять участие в предстоящих соревнованиях.

Проведение Игр БРИКС запланировано с 4 по 18 июня 2024 года в Казани.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев заявил, что Игры БРИКС являются не заменой, а дополнением к Олимпийским играм.