Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела бы принять участие в Играх БРИКС
- РИА Новости
«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Владимир Владимирович молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
По словам президента Белоруссии, республика хотела бы принять участие в предстоящих соревнованиях.
Проведение Игр БРИКС запланировано с 4 по 18 июня 2024 года в Казани.
Ранее посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев заявил, что Игры БРИКС являются не заменой, а дополнением к Олимпийским играм.