Узнать больше

Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела бы принять участие в Играх БРИКС

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным инициативу проведения Игр стран БРИКС.
Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела бы принять участие в Играх БРИКС
  • РИА Новости

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Владимир Владимирович молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

По словам президента Белоруссии, республика хотела бы принять участие в предстоящих соревнованиях.

Проведение Игр БРИКС запланировано с 4 по 18 июня 2024 года в Казани.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев заявил, что Игры БРИКС являются не заменой, а дополнением к Олимпийским играм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить