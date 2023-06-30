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Посол МИД России Князев назвал Игры БРИКС дополнением к Олимпиаде

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Посол по особым поручениям МИД России, сушерпа России в БРИКС Павел Князев заявил, что Игры БРИКС являются не заменой, а дополнением к Олимпийским играм.
Посол МИД России Князев назвал Игры БРИКС дополнением к Олимпиаде
  • РИА Новости

«Одним из лозунгов БРИКС является то, что БРИКС, не контр-, а всегда про- что-то. Игры БРИКС не будут проводиться как противовес, альтернатива, замена Олимпиаде», — приводит слова Князева РИА Новости.

Дипломат выразил надежду, что олимпийские идеалы восторжествуют, но отметил, что ничто не мешает тому, чтобы Игры дополнялись другими.

«В любом случае будет ещё одна возможность для честных соревнований между спортсменами», — заявил он.

БРИКС — объединение пяти стран, в которое входят Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южно-Африканская Республика.

Проведение Игр БРИКС запланировано с 4 по 18 июня 2024 года в Казани.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об организации и о проведении в 2024 году в России Игр БРИКС.

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