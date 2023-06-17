Игры БРИКС, новые форматы соревнований и суверенитет России: что говорили о спорте в рамках ПМЭФ

На площадках Петербургского международного экономического форума, помимо прочего, обсудили особенности развития индустрии в условиях изоляции, а также важность сохранения спортивного суверенитета страны. По мнению министра спорта Олега Матыцина, Россия не должна быть «пожарной командой» и моментально реагировать на вызовы мирового сообщества. Он также подчеркнул право РФ на организацию любых соревнований, в том числе Игр БРИКС, даже если это вызывает обеспокоенность международных федераций.

Развитие спорта России стало важной темой XXVI Петербургского международного экономического форума. Тон обсуждениям был задан на заседании панели «Спорт в новой реальности». Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в 2022 году страна столкнулась с беспрецедентным вызовом и сейчас находится в достаточно сложной ситуации.

«Мы понимаем, что есть попытка отменить Россию как спортивную державу. Пандемия нам тоже добавила (сложностей. — RT), а также санкционное давление по всем направлениям создаёт определённые проблемы, но, несмотря на это колоссальное давление, мы понимаем, что всё это имеет конкретные политические мотивы, а спорт в стране должен продолжать развиваться», — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, основные вызовы последних месяцев включают в себя международную изоляцию атлетов, недостаток спортивных баз подготовки внутри страны, зависимость от импортного оборудования и экипировки, а также ограничения на трансляции разного рода международных соревнований.

«Российских спортсменов всеми возможными способами пытаются гнобить, игнорировать и не пускать куда-то, либо призывать к предательству, либо несправедливо обвинять в том, в чём они не виноваты», — посетовал Чернышенко.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях существует острая необходимость создания новых форматов турниров, чтобы снизить негативные последствия от ограничений, которые были наложены на атлетов, а также привлечь как можно больше детей и молодёжи к занятиям спортом. Эту задачу, в частности, успешно решают Игры Будущего, где фиджитал-спортсмены соревнуются в виртуальных и реальных дисциплинах. По утверждению зампреда правительства, аудитория этого нового направления уже сейчас на порядок больше, чем у традиционных видов, и продолжает увеличиваться.

Не всем федерациям удаётся находить необычные подходы. Так, по мнению президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, с проблемами поиска новых форматов столкнулись те самые традиционные виды, такие как лыжи, биатлон, лёгкая атлетика и плавание. При этом она отметила, что готова к любому вызову и хотела бы провести совместное шоу с биатлонистами.

«Моё глубокое убеждение: любой продукт может быть сделан, когда есть серьёзная борьба. Лыжным гонкам повезло: у нас очень серьёзная конкуренция. Сезон прошёл на пять, меньше себе не поставим. Мы хотим, чтобы как можно больше было у нас зрителей — и на стадионе, и у телевизора. В первую очередь важны новые форматы, но задом ты всё равно на лыжах не поедешь», — подчеркнула глава ФЛГР.

Особое внимание было уделено теме спортивного суверенитета России. Так, по словам министра спорта Олега Матыцина, для профессионального сообщества важно оставаться консолидированным, самостоятельно определять внутреннюю повестку развития и укреплять национальную систему спорта с помощью всех партнёров: государства, бизнеса, общественных организаций, представителей законодательной и исполнительной власти.

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«Только таким образом мы можем продемонстрировать нашу независимость и нашу силу во внешнем пространстве. Нам не надо никому ничего доказывать. Мы мощная держава с успешной победоносной историей. Сегодня важно не реагировать моментально на вызовы международного сообщества, не быть некой «пожарной командой», а спокойно анализировать наши ресурсы, вырабатывать политику на международном пространстве, укреплять связи с международными сообществами, не разрушая классических взаимодействий — с МОК, федерациями. Но нам никто не может диктовать, как вести себя и какие форматы соревнований проводить», — подчеркнул министр.

По его словам, мировое сообщество волнует намерение России провести Игры стран БРИКС. Такую задачу в мае перед правительством РФ поставил Владимир Путин. Как сообщил Матыцин, перспективы и концепцию Игр он будет обсуждать с коллегами из стран, входящих в объединение, на встрече 22—23 июня.

«Нам не нужно одобрения или согласования с международными федерациями, это государственное решение. Будем этот проект позиционировать на встрече министров спорта», — подчеркнул чиновник.

Соревнования будут проходить в открытом формате, то есть принять участие смогут спортсмены из любой страны мира, а не только из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Кроме того, главой государства уже принято решение о проведении в Казани летних Игр Дружбы в сентябре будущего года. Об этом сообщил секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов. По его словам, турнир не планируется в качестве альтернативы Олимпиаде: это будет самостоятельное коммерческое мероприятие. Зимние Игры запланированы на 2026 год. И те и другие будут проходить регулярно раз в четыре года.

«Эти два мощных события должны ещё раз показать всему миру нашу дееспособность, привлекательность и максимальное уважение ко всем международным федерациям и государственным протоколам», — подчеркнул Матыцин.

Отдельно в разрезе спортивного суверенитета обсуждался вопрос повышения престижности и статуса чемпионатов страны в разных видах. Как отметил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, для него в годы спортивной карьеры было большим стимулом то, что, являясь рекордсменом Европы, он не был чемпионом СССР.

«Нужно выстроить внутренние соревнования таким образом, чтобы чемпион нашей великой страны действительно был значим — и я сейчас не про деньги. Он морально должен быть поощрён за то, чего добился своим трудом», — подчеркнул бывший спортсмен.

При этом он призвал перестать оглядываться на зарубежных коллег и ждать приглашения на международные соревнования.

«Давайте себя полюбим наконец-то и не будем обращать внимания, пригласили или не пригласили куда-то. Не хочется унижаться. Давайте иллюзий не испытывать — нас сейчас не хотят видеть. А для того чтобы захотели, нужно быть на две головы сильнее. И тогда всё будет нормально», — заключил функционер.