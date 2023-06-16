«Совсем за гранью»: в России возмутились возможным приравниванием отечественных атлетов к беженцам на Играх-2024

СМИ сообщили, что МОК собирается допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Это предполагает отсутствие у атлетов не только флага и гимна, но и любой поддержки, в том числе финансовой, со стороны государства. В ОКР назвали эту информацию домыслами, а министр Олег Матыцин заявил, что подобные требования будут свидетельствовать о попытке разрушения национальной системы спорта. Тем временем руководители федераций и именитые спортсмены заявляют, что соглашаться на такие условия просто недопустимо.

До Олимпийских игр в Париже осталось чуть больше года, но чёткий ответ на вопрос о допуске российских и белорусских атлетов на соревнования до сих пор не прозвучал. Из уст президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха звучат лишь расплывчатые заявления о том, что решение будет принято «в надлежащее время». Кроме того, говорится о постоянных консультациях по этому вопросу с международными спортивными федерациями.

Между тем, агентство «Весь спорт» поделилось собственным инсайдом по этой щепетильной теме. Так, по данным издания, решение МОК уже принято — представители двух дружественных стран будут допущены до Игр-2024 на тех же условиях, что и атлеты-беженцы. Впрочем, входить собственно в сборную спортсменов без гражданства они не будут, а получат название «нейтральные атлеты» или «нейтральные олимпийские атлеты».

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Чтобы получить путёвку в Париж, представителям России и Белоруссии нужно будет самостоятельно подать заявку в МОК, причём без посредничества со стороны ОКР и национальных федераций. Это касается только индивидуальных дисциплин, выступления в командных видах спорта вообще не предусмотрено. Каждая заявка будет рассматриваться как на выполнение квалификационных олимпийских нормативов, так и на соответствие критериям МОК, ранее озвученным в мартовских рекомендациях организации. Они предполагают отсутствие связи с вооружёнными силами и открытой поддержки спецоперации на Украине.

«Возможно, появятся дополнительные и/или более жёсткие условия. Подписание специальных заявлений с осуждением СВО не запланировано, но всё может поменяться», — говорится в публикации агентства.

Немаловажным моментом является то, что с момента одобрения заявки на участие в Олимпиаде спортсмены должны прекратить выступать на национальных соревнованиях и отказаться от какого-либо государственного финансирования, в том числе и от федераций в профильных видах спорта. При этом оплату проезда, проживания и питания «нейтральных атлетов» возьмёт на себя МОК, равно как и обеспечение их спортивной экипировкой. Однако не проработан механизм участия тренеров и вспомогательного персонала (врачей, массажистов и т.д).

По данным источника, перечисленные условия уже были доведены до спортивного руководства России. Возможно, что их обсудят или даже утвердят на ближайшем заседании исполкома и внеочередной сессии МОК, запланированной на 22 июня.

В Олимпийском комитете России отказались от комментариев по данной теме.

«Домыслы СМИ, тем более таких как данный первоисточник, мы точно комментировать не будем», — передал слова представителя ОКР Sport24.

Тем не менее, появление информации всколыхнуло бурю обсуждений в спортивной среде России, несмотря на её неофициальный и неподтверждённый — возможно, пока — характер.

Так, министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что в первую очередь должна быть проведена юридическая оценка предложений МОК, если они поступят, и понять, насколько они соответствуют олимпийской хартии и правам человека. «Но если всё так, то это политика разрушения национальной системы спорта. У нас в приоритете наши спортсмены и тренеры, это и есть наш суверенитет», — заявил министр.

Стоит отметить, что впервые предложение о предоставлении статуса беженцев для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами прозвучало ещё зимой от министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука. Он заявил, что к Олимпиаде нужно допустить тех спортсменов, которые не поддерживают действующее правительство обеих стран.

«[Нужно сформировать] не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко. Я считаю, что это может быть интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом и позволит МОК сохранить лицо в этой ситуации», — заявлял Бортничук.

Вероятность того, что идея получит реальное воплощение, вызвала недовольство в России. Так, в Госдуме такой сценарий развития событий назвали унижением для страны и её спортсменов.

«Считаю, что в данном случае нужно дождаться официального коллегиального решения МОК по этому вопросу. Потому что, когда появляется какая-то не совсем правдивая информация, как в данном случае, в МОК начинают злиться и действительно задумываться над таким решением. И если это произойдёт, то вряд ли наши спортсмены пойдут на унижение. Как на такое можно будет согласиться великой России? Мы никуда не бежим, поэтому никакого статуса беженцев быть не может», — заявила RT Светлана Журова.

В свою очередь президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили выразил уверенность, что отечественные спортсмены не могут принимать участие в Играх при таком дискриминационном подходе.

«Не знаю, как это можно комментировать. Только если выразиться нецензурно. Есть три буквы, которые прекрасно характеризуют данное предложение. Ну как это можно себе представить? Российские борцы никогда в жизни не пойдут на то, чтобы участвовать в Олимпиаде в статусе беженцев. Да сами они беженцы! Наша сборная однозначно при таких условиях в Париж не поедет. Подобные требования не только унижают гражданское и человеческое достоинство спортсменов, но и разрушают их как личностей. Я не знаю, что ещё может прийти в голову этим безумцам из МОК», — сказал Мамиашвили.

Аналогичную позицию высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он заявил, что ехать на Игры можно лишь на равных условиях со всеми остальными участниками.

«Какие беженцы? Это просто унижение. В свое время Томас Бах уже наломал дров, предложив отстранить всех россиян от международных спортивных мероприятий. Но он понимает, что тогда нарушил все мыслимые и немыслимые законы. Он пытается безуспешным образом выправить ситуацию, но то, что они предлагают сейчас — безумие. Конечно, на такое соглашаться ни в коем случае нельзя», — цитирует Васильева РИА Новости.

Олимпийского чемпиона Алексея Немова особенно возмутило требование об отказе от любой помощи от государственной спортивной системы. По его мнению, оно практически невыполнимо, так как спортсменам необходимо медицинское обслуживание, место для тренировок и многое другое. То есть российских спортсменов просто подталкивают к решению самостоятельно оказаться от участия в Играх.

«Это уже совсем за гранью. Как это: не принимать помощь той страны, в которой тренируешься и где выступаешь? Мягко говоря, это несправедливо. Так поступать просто нельзя. Фактически россиян лишат возможности выступить на Олимпийских играх в Париже. Другого вопроса и быть не может. Не думаю, что кто-то из наших гимнастов согласится на данные условия. К сожалению, это абсолютно неприемлемые на сегодняшний день условия», — заявил Немов RT.

Вопроса финансирования отдельно коснулся Роман Терюшков, известный своей непримиримой позицией по поводу выступления без национального флага и гимна на соревнованиях. По его словам, те атлеты, которые согласятся на требования МОК, если они будут выдвинуты в таком виде, должны быть готовы самостоятельно оплачивать свои спортивные расходы в дальнейшем.

«Всем спортивным иудам надо учесть одно — на Олимпиаду они поедут за свой счёт, о господдержке им предстоит забыть. Показательно, что бюджетное финансирование предателей не прекратил Минспорт, а сам МОК ставит точку в финансовом вопросе спортивной индустрии развлечений в России. Ни о каком национальном проекте при текущем отношении спортивных функционеров к вопросам патриотизма речи у нас идти не может. Сейчас стало ясно, что все эти годы государство развивало чей-то зарубежный бизнес на потеху индивидуальных граждан мира с российскими паспортами», — цитирует депутата Госдумы «РБ Спорт».