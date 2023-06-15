«Отказали всей команде»: Испания не выдала визы молодёжной сборной России по борьбе для участия в чемпионате Европы

Молодёжная сборная России по борьбе не получила визы для участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Испании. По словам президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили, в связи с этой вопиющей ситуацией будут направлены обращения как в Министерство спорта РФ, так и в Международный олимпийский комитет и Объединённый мир борьбы. При этом, по его словам, отечественные спортсмены и тренеры были встречены аплодисментами на континентальном первенстве среди атлетов до 17 лет в Албании.

Российские спортсмены продолжают сталкиваться с препятствиями на пути к участию в международных соревнованиях, даже несмотря на формальный допуск со стороны федераций. Так, в конце мая отечественные фехтовальщики не смогли получить визы в Польшу на Европейские игры, в связи с чем FIE даже лишила турнир статуса отборочного к парижской Олимпиаде.

И вот теперь в аналогичную ситуацию попала молодёжная сборная России по борьбе. Команде, которая должна была выступить на европейском первенстве в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, было отказано в выдаче виз, причём в полном составе. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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«Сегодня нашей команде до 20 лет Испания отказала в выдаче виз для участия в чемпионате Европы. Всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше», — заявил глава ФСБР, также добавив, что в связи с произошедшим будут направлены обращения в Министерство спорта РФ, Международный олимпийский комитет и Объединённый мир борьбы.

В эти дни Мамиашвили находится в Тиране на европейском первенстве среди спортсменов до 17 лет, и перед ним отечественная команда не сталкивалась ни с какими препятствиями. Напротив, по словам главы ФСБР, борцовское сообщество в Албании встретило аплодисментами российских спортсменов и тренеров. На турнире атлеты уже выиграли целую россыпь наград. Чемпионами Европы в греко-римской борьбе стали Мурат Хатит, Илья Кандалин и Абдурахман Абдулкадыров. Рустам Абациев, Сайпула Гаджимагомедов и Евгений Репкин получили серебряные награды, а Заур Беслекоев и Рамазан Нехай — бронзовые.

«Достойные ребята, рад за них, за их регионы, их тренеров, которые, невзирая на запреты, живут верой и надеждой. Низкий им поклон. За всех регионы переживают всем сердцем, следят за каждым поединком. С такой поддержкой, которая оказывается спортсменам в нашей стране, мы справимся. Посмотрите, какой подарок сделал наш президент всем представителям единоборств в «Сириусе» — Академию единоборств, где теперь бок о бок могут тренироваться дзюдоисты, самбисты, борцы. Наша делегация была там за несколько дней до вылета в Албанию и сполна ощутила настоящую заботу. Такого в мире нет нигде», — высказался по этому поводу Мамиашвили.

Были готовы включиться в борьбу за награды и более старшие товарищи по сборной. Тренер молодёжной команды Абдусалам Гадисов посетовал, что спортсмены остались за бортом турнира менее чем за две недели до его начала. Все атлеты были настроены на выступление, а затем столкнулись с жёстким разочарованием.

«Мы сейчас находимся в Подмосковье на сборах. Как раз этот сбор у нас должен был стать предвыездным. Всё по плану было, и потом резко вдруг что-то поменялось. Как я понял, правительство Испании или МИД вмешались и рекомендовали испанской федерации, чтобы нас не допустили. К сожалению, видите, политика не даёт спортсменам выступать, бороться», — заметил специалист.

Между тем трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин заявил, что ситуация с визами — лишь способ устранить конкурентов.

«Раньше закрывали человека шваброй в туалете, чтобы он не вышел. Сейчас в виде швабр визы и целый консульский инструмент. Это пройдёт, потому что честная конкуренция более привлекательна для публики», — заявил прославленный борец.

Также он поделился мнением о том, как санкции влияют на развитие спортсменов. По словам Карелина, самое пагубное влияние оказывает отсутствие соревновательной практики.

«Я об этом говорил и в более обыденные периоды. Без состязательной практики очень сложно будет претендовать на места на пьедесталах. Не только на участие, но и на места. Всё равно надо участвовать в отборе, в этой сложной кухне международной конкуренции. Самое травмирующее — это не сама невозможность участия, а утеря навыков, сложный период накопления неуверенности, потому что у ребят нет международных стартов. Те турниры, на проведение которых Россия получила право, — их же отменили. Я считаю, что это уязвляющий режим и он очень травмирует как тренеров, так и атлетов», — приводит слова Карелина «Матч ТВ».

Несмотря на все помехи, с которыми уже пришлось и наверняка ещё придётся столкнуться отечественным атлетам, в ФСБР сохраняют оптимизм по поводу потенциального участия в Играх-2024. При этом Мамиашвили отдельно подчёркивает, что не склонен думать о добровольном отказе от выступлений в связи с нейтральным статусом.

«Я убеждён: мы обязаны выступить на Олимпиаде. Нужно использовать любые площадки, где сохранились спортивные принципы, чтобы демонстрировать свою состоятельность, отстаивать честь страны. И ни в коем случае не идти по пути самоизоляции», — заявил глава федерации в интервью АиФ.

Однако при этом Мамиашвили считает неправомерным выдвижение каких-либо иных условий для поездки в Париж, кроме отсутствия национальной атрибутики.

«Надежда не покидает меня, как и спортсменов. Она основана на том, что этот абсурд должен развеяться, как утренний туман, на вере в принципы, на которых базируется олимпийское движение, — недопустимость дискриминации и так далее. Да, Запад пытается использовать спорт в качестве инструмента давления на нашу страну. Но покажите мне, где в Олимпийской хартии написано, что спортсмена могут допустить до участия, только если тот отречётся от своей Родины?!» — задался вопросом руководитель.