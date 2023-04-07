Мамиашвили: большинство федераций хотят максимально упростить процесс допуска россиян

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что большинство федераций хотят максимально упростить процесс допуска российских спортсменов на международные соревнования.
Мамиашвили: большинство федераций хотят максимально упростить процесс допуска россиян
  • РИА Новости

«Мы постоянно контактируем с руководством Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) и сейчас находимся в процессе консультаций. Пока требований к нам по предоставлению списков принадлежности спортсменов к силовым структурам нет. Я знаю позицию большинства международных федераций, в том числе UWW: максимально упростить все эти процедуры и вопросы, которые не имеют каких-то логических объяснений, и нивелировать их», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

4 марта сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее в ФСБР сообщили, что российские борцы не изъявляли желания сменить спортивное гражданство.

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