Мамиашвили: большинство федераций хотят максимально упростить процесс допуска россиян

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что большинство федераций хотят максимально упростить процесс допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы постоянно контактируем с руководством Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) и сейчас находимся в процессе консультаций. Пока требований к нам по предоставлению списков принадлежности спортсменов к силовым структурам нет. Я знаю позицию большинства международных федераций, в том числе UWW: максимально упростить все эти процедуры и вопросы, которые не имеют каких-то логических объяснений, и нивелировать их», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

4 марта сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее в ФСБР сообщили, что российские борцы не изъявляли желания сменить спортивное гражданство.