В ФСБР сообщили, что российские борцы не изъявляли желания сменить спортивное гражданство

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Первый вице‑президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Наталья Ярыгина рассказала, что российские борцы не изъявляли желания сменить спортивное гражданство.
В ФСБР сообщили, что российские борцы не изъявляли желания сменить спортивное гражданство
  • AP
  • © Алексей Филиппов

«На данный момент ничего такого нет. Основной состав держится, ребята надеются участвовать во всех соревнованиях от сборной России. Будем надеяться, так будет продолжаться», — цитирует Ярыгину «Матч ТВ».

4 марта сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российских борцов в возрасте до 17 лет допустят к международным турнирам без ограничений.

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