В ФСБР сообщили, что российские борцы не изъявляли желания сменить спортивное гражданство

Первый вице‑президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Наталья Ярыгина рассказала, что российские борцы не изъявляли желания сменить спортивное гражданство.

«На данный момент ничего такого нет. Основной состав держится, ребята надеются участвовать во всех соревнованиях от сборной России. Будем надеяться, так будет продолжаться», — цитирует Ярыгину «Матч ТВ».

4 марта сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российских борцов в возрасте до 17 лет допустят к международным турнирам без ограничений.