В ФСБР сообщили, что российские борцы не изъявляли желания сменить спортивное гражданство
- AP
- © Алексей Филиппов
«На данный момент ничего такого нет. Основной состав держится, ребята надеются участвовать во всех соревнованиях от сборной России. Будем надеяться, так будет продолжаться», — цитирует Ярыгину «Матч ТВ».
4 марта сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что российских борцов в возрасте до 17 лет допустят к международным турнирам без ограничений.