Российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций МОК

Глава комиссии «Объединённого мира борьбы» (UWW) Георгий Брюсов сообщил о допуске российских спортсменов до международных соревнований.

Об этом написал Брюсов в Telegram-канале.

По его словам, решение было принято на заседании исполкома UWW. Он также отметил, что исполком UWW предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) смягчить критерии, которые позволяют россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении тех, кто работает по контракту с военными организациями.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее чемпион мира по хоккею 1985 года в составе сборной Чехословакии Игор Либа заявил, что не признаёт чемпионат мира без российской команды.