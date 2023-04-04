Российских борцов в возрасте до 17 лет допустят к международным турнирам без ограничений

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что борцы в возрасте до 17 лет будут допущены к международным турнирам без ограничений.

«Идёт процесс, с завтрашнего дня создаётся комиссия внутри международной федерации. Два возраста, до 15 и до 17 лет, допускаются буквально с завтрашнего дня без каких‑либо ограничений по всем международным мероприятиям под эгидой UWW», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

4 марта сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее тренер сборной России по вольной борьбе назвал радостным событием допуск спортсменов.