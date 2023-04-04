Тренер сборной России по вольной борьбе назвал радостным событием допуск спортсменов

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов отреагировал на допуск Объединённым миром борьбы (UWW) россиян к участию в международных соревнованиях.

«Конечно же, мы все этого ждали, надежда в душе теплилась, это очень радостная и долгожданная новость. Наша сборная готовится каждый день, и каждый наш спортсмен хочет выступить на Олимпиаде в Париже. На чемпионате Европы мы вряд ли выступим, но для нас самое главное — принять участие в чемпионате мира. Потому что на нём будут разыгрываться лицензии на право участия в Олимпийских играх. Для нас это основной старт в этом году.

Всегда приятно выступать под своим флагом и когда в честь наших побед играет гимн России. Но если нет такой возможности, то самое главное, чтобы ребята получили право принимать участие в международных соревнованиях. И если они будут побеждать, то все же будут знать, какую страну представляют чемпионы», — приводит слова Гацалова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций МОК. UWW также предложит МОК смягчить критерии допуска россиян к турнирам.