Мамиашвили: ОКР правильно решил ответить МОК по вопросу допуска, нужно защищать свои права

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об ответе Олимпийского комитета России (ОКР) Международному олимпийскому комитету (МОК).
Мамиашвили: ОКР правильно решил ответить МОК по вопросу допуска, нужно защищать свои права
  • РИА Новости

«Я считаю правильной позицию ОКР. Убеждён, что какой-то агрессивной позиции быть не должно. Но свои права нам надо защищать. Те права, которые позволят не допустить никакой позиции ущербности по отношению к нам. Есть общие положения, принятия которых должны добиваться все наши федерации», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее сообщалось, что в ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран.

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