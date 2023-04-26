Мамиашвили: ОКР правильно решил ответить МОК по вопросу допуска, нужно защищать свои права

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об ответе Олимпийского комитета России (ОКР) Международному олимпийскому комитету (МОК).

«Я считаю правильной позицию ОКР. Убеждён, что какой-то агрессивной позиции быть не должно. Но свои права нам надо защищать. Те права, которые позволят не допустить никакой позиции ущербности по отношению к нам. Есть общие положения, принятия которых должны добиваться все наши федерации», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее сообщалось, что в ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран.