В ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация требует более жёсткой реакции от Международного олимпийского комитета (МОК) на заявления западных стран об отказе участвовать в одних соревнованиях с россиянами.
В ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран
  • РИА Новости

«Мы считаем это нарушением Олимпийской хартии, мы требуем, чтобы МОК жёстче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена МОК», — цитирует Позднякова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее МОК заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

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