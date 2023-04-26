В ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация требует более жёсткой реакции от Международного олимпийского комитета (МОК) на заявления западных стран об отказе участвовать в одних соревнованиях с россиянами.

«Мы считаем это нарушением Олимпийской хартии, мы требуем, чтобы МОК жёстче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена МОК», — цитирует Позднякова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее МОК заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.