Сенатор Карелин рассказал о перспективах развития российского спорта в условиях санкций

Трёхкратный победитель Олимпийских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сенатор России Александр Карелин выразил мнение, что в стране необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы подтянуть внутреннюю селекцию и готовить юных спортсменов на долгую перспективу.

Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

«Считаю, нам надо восстанавливать своё представительство в международных институтах. Уверен, что к этому всё в итоге придёт — мы всё равно будем возвращены в систему международных соревнований», — сказал Карелин.

По его словам, пока необходимо обратить внимание на внутреннюю селекцию, подтянуть пробелы в начальной подготовке — это детский, школьный спорт, спорт для всех.

«Сейчас из-за исключения россиян из многих крупных турниров, которые сулят крупные гонорары, цена на быстрые результаты упадёт, и мы сможем готовить ребят на долгую перспективу. При всей драматичности ситуации для нашего спорта наступает очень интересное время, когда с нашими научными наработками, с нашим человеческим потенциалом можно создать условия для роста, можно заложить, если хотите, мировоззренческую базу спорта высших достижений России», — сказал сенатор.

Ранее представитель России в совете Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко сообщил, когда россиян допустят до международных соревнований.