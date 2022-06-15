Сенатор Карелин рассказал о перспективах развития российского спорта в условиях санкций

Короткая ссылка
Трёхкратный победитель Олимпийских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сенатор России Александр Карелин выразил мнение, что в стране необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы подтянуть внутреннюю селекцию и готовить юных спортсменов на долгую перспективу.
Сенатор Карелин рассказал о перспективах развития российского спорта в условиях санкций
  • globallookpress.com
  • © State Duma Russia

Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

«Считаю, нам надо восстанавливать своё представительство в международных институтах. Уверен, что к этому всё в итоге придёт — мы всё равно будем возвращены в систему международных соревнований», — сказал Карелин.

По его словам, пока необходимо обратить внимание на внутреннюю селекцию, подтянуть пробелы в начальной подготовке — это детский, школьный спорт, спорт для всех.

«Сейчас из-за исключения россиян из многих крупных турниров, которые сулят крупные гонорары, цена на быстрые результаты упадёт, и мы сможем готовить ребят на долгую перспективу. При всей драматичности ситуации для нашего спорта наступает очень интересное время, когда с нашими научными наработками, с нашим человеческим потенциалом можно создать условия для роста, можно заложить, если хотите, мировоззренческую базу спорта высших достижений России», — сказал сенатор.

Ранее представитель России в совете Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко сообщил, когда россиян допустят до международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить