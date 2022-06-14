Кибалко рассказал, когда российских фигуристов допустят до международных соревнований

Представитель России в совете Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко сообщил, когда россиян допустят до международных соревнований.

«Вопрос снятия санкций даже не поднимался. Всё будет зависеть от ситуации в другой стране, вы знаете её название. Как только действия прекратятся, сразу начнётся моментальный откат. То есть ждём», — цитирует Кибалко «Спорт-Экспресс».

По его словам, фигурное общество понимает, что ключевыми спортсменами в данном виде спорта являются российские, потому что на них идут болельщики, их смотрит вся Азия.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможной смене гражданства российскими атлетами на фоне отстранения России от международных турниров.