В Госдуме пригрозили санкциями спортсменам, которые хотят сменить гражданство

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами на фоне отстранения России от международных турниров.

«Беспринципность и спортивная всеядность должны пресекаться, публично осуждаться и иметь финансовые последствия для «бегунков». Государство готовит профессионального спортсмена не один год, формирует сборную», — написал Терюшков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что при смене гражданства спортсмены должны думать о компенсации и неустойке, потому что государство вложило много средств в их подготовку.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами. При этом ISU продлил отстранение российских спортсменов на год.

Ранее Александр Жулин высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.