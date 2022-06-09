Жулин: есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

«Сейчас есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. И дело тут не в давлении поклонников или общественности, а в том, что люди по факту рискуют остаться без своего главного дела в жизни, без работы», — цитирует Жулина «РБК Спорт».

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами. При этом ISU продлил отстранение российских фигуристов на год.

Ранее Евгения Медведева заявила, что российские фигуристы начнут подумывать о смене гражданства, устав от давления на них.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить