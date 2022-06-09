Жулин: есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

«Сейчас есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. И дело тут не в давлении поклонников или общественности, а в том, что люди по факту рискуют остаться без своего главного дела в жизни, без работы», — цитирует Жулина «РБК Спорт».

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами. При этом ISU продлил отстранение российских фигуристов на год.

Ранее Евгения Медведева заявила, что российские фигуристы начнут подумывать о смене гражданства, устав от давления на них.