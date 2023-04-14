Мамиашвили: Беленюк несколько лет назад плакал, чтобы мы забрали его в Россию

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили вспомнил, как олимпийский чемпион и депутат Жан Беленюк просил забрать его в Россию из-за проявлений расизма на Украине.
Мамиашвили: Беленюк несколько лет назад плакал, чтобы мы забрали его в Россию
  • РИА Новости

«Жан Беленюк — блестящий спортсмен, чемпион ОИ, несколько лет назад приезжал и... плакал, чтобы мы забрали его в Россию. Отказал, объяснил ему простую вещь: ты должен терпеть. Злые люди таким тебя обзывают. Сегодня стал бы он патриотом», — цитирует Михаила Мамиашвили «Матч ТВ».

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее сообщалось, что сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте.

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