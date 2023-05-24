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«Выгодно устранить конкурентов»: олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина не допустили до квалификации на Игры в Париже

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Екатерина Бредина
Олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин не допущены международной федерацией тхэквондо до соревнований под своей эгидой. Как отметили в ITF, они не соответствуют критериям для получения нейтрального статуса. Они не единственные победители Игр, которых оставили без шансов отправиться в 2024 году во Францию. Накануне Федерация фехтования России получила списки допущенных до стартов спортсменов, куда не вошёл ни один призёр Токио-2020. Тенденция очевидна — МОК чужими руками делает всё возможное, чтобы сборная России в Париже была не сильнее команды беженцев.
«Выгодно устранить конкурентов»: олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина не допустили до квалификации на Игры в Париже
  • AP

После того как Международный олимпийский комитет опубликовал свои рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на старты, международные федерации одна за другой начали поддерживать их и выставлять свои критерии, которым должны соответствовать атлеты для получения нейтрального статуса.

Одними из первых на чемпионат мира отправились дзюдоисты. IJF допустила до турнира 18 из 26 заявленных кандидатов. Фамилии тех, кого вычеркнули из списков, до сих пор неизвестны. Но судя по реакции чиновников, основная ударная сила национальной команды на соревнования в Катар поехала.

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«Я выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт и ценности дзюдо в столь непростое время», — заявил глава ФДР Сергей Соловейчик.

Однако далее начало происходить то, чего больше всего опасались в России. Под предлогом несоответствия критериям международные федерации начали убирать из состава национальных команд лидеров тех спортсменов, которые могут претендовать на медали Олимпиады.

В фехтовании, не объяснив причин, не допустили Яну Егорян, Софью Великую и Софию Позднякову. Хотя последняя, как говорят, уже не имеет отношения к ЦСКА. Более того, в итоговом списке не оказалось ни одного (!) призёра Олимпиады в Токио. В такой ситуации в ФФР приняли решение пока на отборочные к Играм турниры не ехать.

«Мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого‑то на международные соревнования. Вероятно, дальше будут ещё какие‑то списки, но всё это путь в никуда. Диалога нет, а время идет. Олимпиада с каждым новым турниром от нас всё дальше и дальше», — заявил глава ФФР Ильгар Мамедов.

В четверг списки допущенных до международных турниров спортсменов получила федерация тхэквондо. И не увидела в них двух олимпийских чемпионов — Максима Храмцова и Владислава Ларина.

«Что я могу сказать? Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов, не дожидаясь начала соревнований», — объяснил исполнительный директор Союза тхэквондо России Геннадий Жигульский. 

Как сообщает ТАСС, такое решение было принято World Taekwondo после проверки социальных сетей. Якобы даже была специальная комиссия, на которой спортсменам задавали вопросы, почему они лайкнули те или иные посты, оставили комментарии или выложили фотографии.

Однако это не отменяет наметившейся тенденции: постепенного обескровливания сборной России. Ведь в отсутствие своих лидеров на Олимпиаде в Париже страна по уровню ничем не будет отличаться от той же команды беженцев, которая с 2016 года присутствует на соревнованиях, скорее, для создания положительного имиджа МОК и Томаса Баха. В Токио и Рио-де-Жанейро выступило 39 спортсменов, но выше 5-го места никто из них не поднялся.

И судя по происходящему, такая же участь ждёт россиян в нейтральном статусе. Чтобы все были «довольны», на Игры в Париже готовы допустить небольшое число отечественных спортсменов, но только тех, кто не будет претендовать на высокие места. Тогда в МОК смогут продолжать свою риторику о независимости спорта от политики, как это в очередной раз сделал глава организации в четверг, 23 мая, обратившись к G7.

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«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию атлетов с российским или белорусским паспортом в турнирах только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», — заявил Бах.

Но в то же время те самые политики, которые давят на МОК, останутся довольны. Ведь ни одна медаль Игр в Россию не отправится. А параллельно можно ещё и немного поиздеваться, как это сделала международная федерация тяжёлой атлетики, потребовав от отечественных спортсменов подписать декларацию против СВО. В итоге на отборочный турнир не поехал никто из представителей национальной команды.

Ни на что хорошее, похоже, уже не рассчитывает и правительство РФ. Ещё на прошлой неделе президент страны Владимир Путин дал поручение кабинету мининстров представить предложения по организации и проведению в 2024 году Игр БРИКС на территории России. Это ли не сигнал, что в Париж ради создания положительного имиджа Баху никто из отечественных спортсменов не поедет?

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