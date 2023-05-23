Власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к турнирам

Правительство Италии одобрило рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в качестве нейтральных атлетов.

«Правительство заняло позицию, которая официально была доведена министром спорта Андреа Абоди после согласования с премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таяни», — цитирует президента Национального олимпийского комитета (НОК) Джованни Малаго РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.

Ранее президент МОК Томас Бах рассказал, что приветствует позицию лидеров G7 в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.