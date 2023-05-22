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Глава МОК Бах верит, что бойкотирующие Россию страны прислушаются к мнению G7

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что приветствует позицию лидеров G7 в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
Глава МОК Бах верит, что бойкотирующие Россию страны прислушаются к мнению G7
  • AP

«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. МОК искренне надеется, что остальные страны серьёзно отнесутся к заявлению G7, чтобы международный спорт снова смог выполнить свою миссию по объединению мира в мирном соревновании», — приводит слова Баха пресс-служба организации.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 не хотят допускать российских спортсменов как представителей России.

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