Лидеры G7 не хотят допускать российских спортсменов как представителей России
- РИА Новости
«Мы уделяем внимание влиянию на международный спорт и полностью уважаем автономию спортивных организаций, но в то же время нацелены на обеспечение того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии никоим образом не появились на спортивных соревнованиях в качестве представителей их стран», — говорится в совместном заявлении лидеров G7.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.
Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сравнил санкции в отношении российских спортсменов с кукольным театром.