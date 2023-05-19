Лидеры G7 не хотят допускать российских спортсменов как представителей России

Лидеры G7 заявили, что не хотят допускать спортсменов из России на международные соревнования как представителей страны.

«Мы уделяем внимание влиянию на международный спорт и полностью уважаем автономию спортивных организаций, но в то же время нацелены на обеспечение того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии никоим образом не появились на спортивных соревнованиях в качестве представителей их стран», — говорится в совместном заявлении лидеров G7.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сравнил санкции в отношении российских спортсменов с кукольным театром.