Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лидеры G7 не хотят допускать российских спортсменов как представителей России

Короткая ссылка
Лидеры G7 заявили, что не хотят допускать спортсменов из России на международные соревнования как представителей страны.
Лидеры G7 не хотят допускать российских спортсменов как представителей России
  • РИА Новости

«Мы уделяем внимание влиянию на международный спорт и полностью уважаем автономию спортивных организаций, но в то же время нацелены на обеспечение того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии никоим образом не появились на спортивных соревнованиях в качестве представителей их стран», — говорится в совместном заявлении лидеров G7.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сравнил санкции в отношении российских спортсменов с кукольным театром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить