Поздняков: санкции, критерии и всё остальное — это кукольный спортивный театр

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях.

«Санкции, критерии и всё остальное — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дёргают ангажированные, политические деятели. Это не что иное, как фарс, где права российских спортсменов нагло нарушаются многими международными организациями», — приводит «Матч ТВ» слова Позднякова, произнесённые в ходе сессии «Спорт — фактор устойчивого партнёрства России и Исламского мира».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что ОКР представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях 25 мая.