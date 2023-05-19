Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Поздняков: санкции, критерии и всё остальное — это кукольный спортивный театр

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях.
Поздняков: санкции, критерии и всё остальное — это кукольный спортивный театр
  • РИА Новости

«Санкции, критерии и всё остальное — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дёргают ангажированные, политические деятели. Это не что иное, как фарс, где права российских спортсменов нагло нарушаются многими международными организациями», — приводит «Матч ТВ» слова Позднякова, произнесённые в ходе сессии «Спорт — фактор устойчивого партнёрства России и Исламского мира».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что ОКР представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях 25 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить