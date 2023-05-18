ОКР представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях 25 мая

Стало известно, когда ОКР представит рекомендации по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

Как сообщается на сайте ОКР, 25 мая в числе основных пунктов повестки — выступление Позднякова «О рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций».

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июня по 11 августа.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что на летних Играх 2024 года в Париже должны принять участие все страны.