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ОКР представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях 25 мая

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Стало известно, когда ОКР представит рекомендации по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.
ОКР представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях 25 мая
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как сообщается на сайте ОКР, 25 мая в числе основных пунктов повестки — выступление Позднякова «О рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций».

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июня по 11 августа.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что на летних Играх 2024 года в Париже должны принять участие все страны.

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