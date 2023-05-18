Бах: МОК хочет видеть на Играх-2024 представителей олимпийских комитетов всех стран

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что на летних Играх 2024 года в Париже должны принять участие все страны.

«Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Мы хотим, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов — членов МОК смогли участвовать в Олимпийских играх», — цитирует Баха ТАСС.

По его словам, МОК прилагает все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира.

«Чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях», — заключил Бах.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июня по 11 августа.

Ранее сообщалось, что ВФВ ожидает решения по поводу участия сборной России по волейболу в ОИ в сентябре.