ВФВ ожидает решения по поводу участия сборной России по волейболу в ОИ в сентябре
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«Система отбора в волейболе такая, что наши команды сохраняют шансы, если их допустят, пройти по рейтингу без участия в мировых отборах. Шансы очень высокие — 99—100%. В этом году отборы пройдут в сентябре. Конец сентября — тот дедлайн, когда можно ожидать положительного решения», — цитирует Ярёменко РИА Новости.
МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
FIVB 29 марта сообщила, что признаёт новые рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях и дополнительно изучит их применение в волейболе.
Ранее сообщалось, что сборная России по волейболу может сыграть с командами Китая и Ирана.