ВФВ ожидает решения по поводу участия сборной России по волейболу в ОИ в сентябре

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, что организация ожидает решения по поводу участия национальной команды в Олимпийских играх в сентябре.

«Система отбора в волейболе такая, что наши команды сохраняют шансы, если их допустят, пройти по рейтингу без участия в мировых отборах. Шансы очень высокие — 99—100%. В этом году отборы пройдут в сентябре. Конец сентября — тот дедлайн, когда можно ожидать положительного решения», — цитирует Ярёменко РИА Новости.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

FIVB 29 марта сообщила, что признаёт новые рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях и дополнительно изучит их применение в волейболе.

Ранее сообщалось, что сборная России по волейболу может сыграть с командами Китая и Ирана.