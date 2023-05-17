Сборная России по волейболу может сыграть с командами Китая и Ирана
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«В августе пройдут сборы и мужской, и женской сборных. Мы пытаемся сделать для них серьёзный календарь, с Китаем ближе всего к соглашению о товарищеских матчах и с Ираном у мужчин», — цитирует Ярёменко РИА Новости.
FIVB 29 марта сообщила, что признаёт новые рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях и дополнительно изучит их применение в волейболе.
1 марта Международная федерация волейбола выступила с заявлением по поводу отмены чемпионата мира в России. Мировое первенство должно было пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах страны. Матчи прошли в Польше и Словении. Победителем турнира стала команда Италии.
Ранее сообщалось, что FIVB оспорит иск ВФВ с требованием возместить более $76 млн за отмену ЧМ по волейболу.