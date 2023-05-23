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Вяльбе заявила, что FIS изучит вопрос допуска российских лыжников в сентябре

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в сентябре.
Вяльбе заявила, что FIS изучит вопрос допуска российских лыжников в сентябре
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«По моей информации, завтра этот вопрос не будет рассматриваться, а будет рассматриваться на совете в сентябре», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.

Ранее власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к турнирам.

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