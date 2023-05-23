Вяльбе заявила, что FIS изучит вопрос допуска российских лыжников в сентябре
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«По моей информации, завтра этот вопрос не будет рассматриваться, а будет рассматриваться на совете в сентябре», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.
Ранее власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к турнирам.