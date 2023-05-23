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Егорян: допущенные к стартам фехтовальщики имеют право на спортивное будущее

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Двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян считает, что допущенным российским спортсменам необходимо доказать свою состоятельность на международной арене. 

«Если у допущенных спортсменов есть возможность выступать, пусть и под нейтральным флагом, они должны это делать. Они имеют право на своё спортивное будущее», — цитирует Егорян ТАСС.

По словам 29-летней фехтовальщицы, за своё будущее она не переживает, поскольку уже состоялась как спортсменка.

«Я всегда говорила, что наше дело — фехтовать, остальное решать нашим тренерам, федерации и всем остальным руководящим людям. Поэтому решение — выступать или нет — должно быть совместным. Я добилась своих высот. Для меня это не так критично», — добавила Егорян.

Международная федерации фехтования (FIE) после рекомендаций МОК допустила в нейтральном статусе 17 спортсменов до турниров под своей эгидой. В этот список не вошли призёры Олимпиады 2020 года и представители общества ЦСКА.

Позже в Федерации фехтования России (ФФР) сообщили, что российские спортсмены не поедут на международные турниры.

Ранее Олег Матыцин обвинил Международную федерацию фехтования в нарушении прав спортсменов.





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