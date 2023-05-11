Матыцин обвинил Международную федерацию фехтования в нарушении прав спортсменов
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«Федерация таким образом дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам, прославившим мировое фехтование.
Это нарушение прав спортсменов», — приводит слова Матыцина ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.
10 марта конгресс FIE принял решение о возвращении фехтовальщиков из России и Белоруссии к соревнованиям.
Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что организация не допустила к международным стартам олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.