Матыцин обвинил Международную федерацию фехтования в нарушении прав спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин назвал нарушением прав спортсменов отстранение ведущих российских саблисток Международной федерацией фехтования (FIE).

«Федерация таким образом дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам, прославившим мировое фехтование.

Это нарушение прав спортсменов», — приводит слова Матыцина ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

10 марта конгресс FIE принял решение о возвращении фехтовальщиков из России и Белоруссии к соревнованиям.

Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что организация не допустила к международным стартам олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.