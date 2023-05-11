FIE не допустила на соревнования олимпийских чемпионок Позднякову и Великую

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

«FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты. В нём нет Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной и других сильных ребят», — сообщил ТАСС президент ФФР Ильгар Мамедов.

Напомним, что в марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Позже в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за данного решения.

Ранее сообщалось, что Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян.