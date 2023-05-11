FIE не допустила на соревнования олимпийских чемпионок Позднякову и Великую
- РИА Новости
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«FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты. В нём нет Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной и других сильных ребят», — сообщил ТАСС президент ФФР Ильгар Мамедов.
Напомним, что в марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Позже в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за данного решения.
Ранее сообщалось, что Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян.