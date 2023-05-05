Президент ФФР Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян
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«Они где-то видели нас на соревнованиях? Отменять соревнования перестанут, когда из их голов уйдёт идиотизм. По поводу ближайших соревнований пока нет новостей, международная федерация молчит», — цитирует Мамедова ТАСС.
Немецкий этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.
Напомним, что соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин в Таубербишофсхайме также отменили по той же причине. Этап планировался на май.
В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.
Ранее в шведской федерации фехтования извинились за публикацию заявления о бойкоте соревнований с россиянами.