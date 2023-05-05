Президент ФФР Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об отмене соревнований по фехтованию в Бонне (Германия) из-за допуска российских спортсменов.

«Они где-то видели нас на соревнованиях? Отменять соревнования перестанут, когда из их голов уйдёт идиотизм. По поводу ближайших соревнований пока нет новостей, международная федерация молчит», — цитирует Мамедова ТАСС.

Немецкий этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Напомним, что соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин в Таубербишофсхайме также отменили по той же причине. Этап планировался на май.

В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Ранее в шведской федерации фехтования извинились за публикацию заявления о бойкоте соревнований с россиянами.