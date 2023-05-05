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Президент ФФР Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об отмене соревнований по фехтованию в Бонне (Германия) из-за допуска российских спортсменов.
Президент ФФР Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

«Они где-то видели нас на соревнованиях? Отменять соревнования перестанут, когда из их голов уйдёт идиотизм. По поводу ближайших соревнований пока нет новостей, международная федерация молчит», — цитирует Мамедова ТАСС.

Немецкий этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Напомним, что соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин в Таубербишофсхайме также отменили по той же причине. Этап планировался на май.

В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. 

Ранее в шведской федерации фехтования извинились за публикацию заявления о бойкоте соревнований с россиянами.

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