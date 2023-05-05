Глава шведской федерации фехтования извинился за публикацию заявления о бойкоте соревнований с россиянами

Глава федерации фехтования Швеции (SvFF) Отто Дракенберг принёс извинения за заявление о бойкоте соревнований с участием российских и белорусских спортсменов.

«Это наша ошибка, и я прошу прощения за это. Шведская федерация фехтования следует рекомендациям в отношении россиян и не бойкотирует соревнования FIE или EFC. Профсоюз уважает и поддерживает решения об их участии, принятые активными членами», — говорится в сообщении.

В заявлении, появившемся на официальном сайте федерации, говорилось, что спортсменам запрещено выступать на соревнованиях, в которых участвуют российские и белорусские спортсмены.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Федерации фехтования Украины по теме допуска россиян.