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Глава шведской федерации фехтования извинился за публикацию заявления о бойкоте соревнований с россиянами

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Глава федерации фехтования Швеции (SvFF) Отто Дракенберг принёс извинения за заявление о бойкоте соревнований с участием российских и белорусских спортсменов.

«Это наша ошибка, и я прошу прощения за это. Шведская федерация фехтования следует рекомендациям в отношении россиян и не бойкотирует соревнования FIE или EFC. Профсоюз уважает и поддерживает решения об их участии, принятые активными членами», — говорится в сообщении.

В заявлении, появившемся на официальном сайте федерации, говорилось, что спортсменам запрещено выступать на соревнованиях, в которых участвуют российские и белорусские спортсмены.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Федерации фехтования Украины по теме допуска россиян.

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