Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами

Федерация фехтования Швеции запретила шведским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

Как сообщается на сайте федерации, решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне.

В заявлении также отмечается, что Швеция совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования о допуске россиян и белорусов к турнирам.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Федерации фехтования Украины по теме допуска россиян.