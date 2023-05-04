Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами
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Как сообщается на сайте федерации, решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне.
В заявлении также отмечается, что Швеция совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования о допуске россиян и белорусов к турнирам.
Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Федерации фехтования Украины по теме допуска россиян.