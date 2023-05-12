«Тянут время, но непонятно зачем»: FIG до июля отложила решение по допуску российских гимнастов к международным турнирам
- Ангелина Мельникова на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) на очередном заседании оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от зарубежных соревнований, несмотря на последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, что в соответствии с ними международным федерациям предложено допускать представителей обеих стран к соревнованиям в нейтральном статусе. При этом рекомендовано «просеивать» потенциальных участников, не допуская к турнирам военнослужащих и сторонников СВО на Украине.
По данным СМИ, в FIG сочли эти формулировки слишком размытыми и решили дождаться от МОК более конкретных критериев.
«После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что меры, уже принятые 1—2 марта 2023 года и основанные на статье 13.3 Устава FIG, остаются в силе без каких-либо дальнейших изменений. FIG будет постоянно отслеживать общую ситуацию и может пересмотреть эти меры в зависимости от обстоятельств», — приводит сообщение пресс-службы организации РИА Новости.
Следующее заседание исполкома, на котором чиновники могут вернуться к рассмотрению этого вопроса, состоится в июле. Впрочем, вне зависимости от решения, которое может быть на нём принято, российская сборная по спортивной гимнастике пропустит сентябрьское первенство мира в бельгийском Антверпене.
«На чемпионат мира в 2023 году мы уже в любом случае не попадём, потому что туда можно попасть только через отбор на чемпионате Европы, а его мы уже пропустили», — пояснил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, который принимает участие в заседании исполкома FIG в турецкой Анталье.
Аналогичная ситуация складывается с ЧМ по художественной гимнастике, который пройдёт в августе в Валенсии. Особняком тут стоит вопрос квалификации на Олимпиаду в Париже. Основная часть именных квот на них разыгрывается как раз на мировых первенствах, то есть пропуск турнира значительно снижает шансы поехать на Игры.
Если в июле всё-таки будет разрешено выступать, у российских «художниц» останется лишь один шанс запрыгнуть на подножку уходящего поезда — чемпионат Европы 2024 года. Но турнир нужно будет непременно выигрывать как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях.
Теоретическая возможность отобраться на Олимпиаду есть и у спортивных гимнастов: на этапах Кубка мира в следующем году будет разыгрываться шесть путёвок — по три у мужчин и девушек.
При этом, как призналась старший тренер сборной Валентина Родионенко, накануне заседания исполкома в команде теплилась надежда, что федерация допустит спортсменов в нейтральном статусе, как это делают некоторые другие организации. К примеру, российские дзюдоисты и боксёры в эти дни принимают участие в чемпионатах мира.
«Спортсмены очень разочарованы тем, что отстранение продлили. Но они всё равно тренируются и готовятся к международным стартам, мы продолжаем следовать тренировочным планам, хотя стимулов многим не хватает. Но нужно как-то переломить себя и продолжать делать сложные элементы и комбинации. Больно очень. Но и от июля теперь мы ничего хорошего не ждём. Это просто разговоры, люди тянут время, но непонятно зачем», — цитирует Родионенко ТАСС.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала решение FIG ожидаемым, а также вновь предложила не зацикливаться на Олимпиаде, а создавать собственную альтернативу.
«Конечно, мы должны бороться. Идти вперёд. Самый главный соперник спортсмена — это он сам. Мы должны идти дорогой, которую можем проложить. «Быстрее, выше, сильнее» — этот олимпийский девиз уже исчез. Его теперь нет. В отсутствие сильнейших его нет. Нет девиза — нет Олимпиады», — заявила специалист, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина выразила уверенность, что когда-нибудь российские сборные вернутся на мировую арену, но, пока этого не произошло, стоит сосредоточиться на развитии спорта в стране. При этом, по её мнению, нельзя соглашаться на условия, выдвигаемые международными инстанциями.
«Прочитала про фехтовальщиков, что они подали (заявки. — RT) на 24 спортсменов, а утвердили 11, основных — Великую, Егорян, Позднякову — отставили. Неприемлемые условия. Давайте поднимем свои соревнования на тот уровень, на котором они были во времена СССР. Кому неинтересно — пусть не занимаются профессиональным спортом, а занимаются физкультурой», — приводит слова бывшей гимнастки РИА Новости.
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