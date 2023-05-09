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Винер: мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила уверенность в том, что Россия создаст альтернативу Олимпийским играм.
Винер: мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры
  • РИА Новости

«Хотим соревноваться теперь с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Накануне в Москве состоялись соревнования «Кубка сильнейших» по правилам FIG. В турнире принимали участие гимнастки из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Кипра, Молдавии, Сирии, Словакии и Узбекистана.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике.

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