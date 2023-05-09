Винер: мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры
- РИА Новости
«Хотим соревноваться теперь с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», — цитирует Винер «Матч ТВ».
Накануне в Москве состоялись соревнования «Кубка сильнейших» по правилам FIG. В турнире принимали участие гимнастки из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Кипра, Молдавии, Сирии, Словакии и Узбекистана.
В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике.