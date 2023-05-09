Винер: мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила уверенность в том, что Россия создаст альтернативу Олимпийским играм.

«Хотим соревноваться теперь с клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Накануне в Москве состоялись соревнования «Кубка сильнейших» по правилам FIG. В турнире принимали участие гимнастки из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Кипра, Молдавии, Сирии, Словакии и Узбекистана.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике.