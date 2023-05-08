Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что Арина Аверина стала настоящим лидером национальной команды.

«Арина всегда была в тени своей сестры, она понимала, что она вторая. Теперь она, как говорится, вырвалась вперёд, настоящий лидер команды России», — цитирует Ирину Винер ТАСС.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. В её активе также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио. На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее Дина Аверина допустила, что может завершить карьеру в 2023 году.