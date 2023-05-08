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Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что Арина Аверина стала настоящим лидером национальной команды.
Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике
  • РИА Новости

«Арина всегда была в тени своей сестры, она понимала, что она вторая. Теперь она, как говорится, вырвалась вперёд, настоящий лидер команды России», — цитирует Ирину Винер ТАСС.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. В её активе также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио. На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее Дина Аверина допустила, что может завершить карьеру в 2023 году.

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