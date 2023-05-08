Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике
- РИА Новости
«Арина всегда была в тени своей сестры, она понимала, что она вторая. Теперь она, как говорится, вырвалась вперёд, настоящий лидер команды России», — цитирует Ирину Винер ТАСС.
Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. В её активе также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио. На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.
Ранее Дина Аверина допустила, что может завершить карьеру в 2023 году.