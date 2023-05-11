Допинг-тест: WADA вновь признало РУСАДА не соответствующим кодексу, AIU продлила дисквалификацию Сильнова

Агентство РУСАДА сохранило статус не соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу. По словам гендиректора организации Вероники Логиновой, это связано с требованием WADA об интеграции свода правил в российское законодательство о спорте. Необходимые поправки пока не приняты Госдумой. Между тем независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) на год продлила дисквалификацию прыгуна в высоту Андрея Сильнова из-за его участия в церемонии награждения одного из национальных турниров. А в США появился первый обвиняемый по антидопинговому «закону Родченкова» — местный терапевт Эрик Лира.

Вновь несоответствие

Российское антидопинговое агентство всё ещё не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, а значит не может быть восстановлено в правах, сообщили в WADA по итогам заседания исполкома организации.

«Исполком получил обновлённую информацию о текущем статусе Российского антидопингового агентства, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Речь идёт о решении Спортивного арбитражного суда от 2020 года объявить о несоответствии РУСАДА и применить ряд ограничений для российского спорта на период в два года. РУСАДА будет оставаться (в статусе. — RT) несоответствующего, пока WADA не сможет подтвердить исполнение им каждого условия восстановления (полноценного статуса. — RT), изложенного CAS», — говорится в пресс-релизе агентства.

Впервые решение о несоответствии РУСАДА кодексу было принято в ноябре 2015 года после независимого расследования по вопросу применения допинга в российской лёгкой атлетике, а также деятельности агентства и московской антидопинговой лаборатории. В 2018-м организация была условно восстановлена в правах, но уже год спустя вновь лишилась полноценного статуса.

Между тем, расследование WADA в отношении данных и проб, полученных из московской антидопинговой лаборатории в 2019 году, продолжается. По последним данным агентства, на сегодняшний день санкции применены по отношению к 195 российским спортсменам, ещё 77 предъявлены обвинения, а 188 дел находятся на стадии разбирательства.

Как рассказала RT генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова, основная претензия WADA к агентству заключается в том, что некоторые положения федерального закона о спорте не соответствуют тексту Всемирного антидопингового кодекса. Это критическое замечание было озвучено ещё осенью прошлого года по итогам независимого аудита организации, однако решение вопроса находится вне компетенции агентства.

«РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, то есть не может вносить на рассмотрение законопроекты или предложения по принятию, изменению или отмене закона. Но мы незамедлительно обратились в уполномоченные организации с просьбой проработать данный вопрос. И мы очень благодарны членам комитета Госдумы по физической культуре и спорту за плодотворное и оперативное сотрудничество», — отметила Логинова.

Законопроект был внесён на рассмотрение ГД в феврале этого года, но был отклонён в первой редакции, а новый его вариант пока находится на стадии рассмотрения. Однако 9 мая 2023 года вступили в силу поправки, наделяющие РУСАДА правом утверждать Общероссийские антидопинговые правила. Именно по ним осуществляется деятельность агентства, и они в настоящее время полностью соответствуют положениям кодекса. А те несоответствия, которыми недовольны в WADA, никак не сказываются на качестве повседневной работы антидопинговых служб в стране.

«Операционная деятельность РУСАДА осуществляется в полном соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса. Последствия, установленные решением Спортивного арбитражного суда, больше не действуют. Замечание по законодательству не относится к операционной деятельности. Отличия в тексте Кодекса и Федерального закона никаким образом не ограничивают агентство в реализации положений международных стандартов», — подчеркнула глава агентства.

Продление дисквалификации Сильнова

Между тем, в России вновь зазвучали отголоски одного из громких дел, основанных на данных московской антидопинговой лаборатории. Олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Андрею Сильнову ещё на год продлили четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Причиной стало его участие в церемонии награждения призёров соревнований, которые были посвящены памяти бывшего тренера спортсмена Евгения Загорулько. Они прошли ещё в августе 2021 года.

«Нарушение запрета на участие (в соревнованиях) во время дисквалификации. Дисквалификация на один год с 7 апреля 2025 года по 6 апреля 2026 года. Решение может быть обжаловано», – говорится в сообщении Athletics Integrity Unit, которое приводит РИА Новости.

По данным агентства, Сильнов признал вину в нарушении и дал соответствующие объяснения AIU, но они не удовлетворили независимый орган World Athletics. Более того, прыгуну хотели вынести куда более жёсткое наказание — ещё четыре года дисквалификации к уже имеющимся. Олимпийский чемпион обратился за помощью к юристам, и им удалось скостить срок до 12 месяцев.

«Андрей считает, что дальше оспаривать годичную дисквалификацию уже бессмысленно, это пустая трата времени. Ситуация выглядит нелепо, как и первая дисквалификация, которая была наложена на основе надуманных и бездоказательных обвинений», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Первая жертва «закона Родченкова»

А в США тем временем проходит первый в истории процесс по так называемому закону Родченкова, который предусматривает уголовную ответственность организаторов допинговых махинаций в спорте. Документ направлен не против спортсменов, а против тех, кто склоняет их к применению запрещённых субстанций и методов, а также помогает проворачивать «тёмные делишки».

Основная особенность этого акта заключается в том, что он экстерриториален, то есть США считают себя вправе преследовать любого человека, участвовавшего в допинговом сговоре на соревнованиях с участием американцев. Акт назван в честь бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, бежавшего за океан и ставшего основным информатором WADA в делах о нарушениях кодекса в России.

Первым обвиняемым по этому закону оказался врач из Техаса Эрик Лира, который снабжал допингом двух элитных легкоатлетов — серебряную медалистку пекинской Олимпиады Блессинг Окагбаре и восходящую звезду спринта Дивайна Одудуру.

Девушка провалила допинг-тест накануне Игр в Токио и была отстранена от соревнований после предварительных забегов. Во внесоревновательный период в её организме обнаружили гормон роста, а позднее оказалось, что ещё две пробы, взятые тем же летом, дали положительный результат на эритропоэтин. Спринтерша наотрез отказалась сотрудничать с AIU и получила десять лет дисквалификации: пять за «запрещёнку» и пять — за отказ в содействии расследованию. А год спустя ей накинули ещё 12 месяцев, так как она по-прежнему не предоставляла официальным лицам никакую запрашиваемую у неё информацию.

Расследование в адрес Одудуру ещё продолжается, причём в нём участвовало даже ФБР — с его помощью было получено содержание переписок бегуна — в том числе с врачом. Пока серебряный призёр юношеского чемпионата мира лишь временно отстранён от соревнований, однако с учётом того, что Лира раскрыл все подробности их сотрудничества, избежать ответственности нигерийскому спортсмену вряд ли удастся.

Что касается американского доктора, то он полностью признал свою вину.

«Не будь этого закона, Лира, представлявшийся спортсменам как врач, вероятно, избежал бы наказания за распространение опасных препаратов, улучшающих спортивные результаты, и за злой умысел с целью мошенничества на Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку не подпадал ни под какие спортивные антидопинговые правила», — заявил по этому поводу глава USADA Трэвис Тайгерт.

В свою очередь, прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс назвал дело Лиры переломным моментом в международном спорте.

«Такие подлые попытки нарушить целостность спорта пагубно сказываются на цели Олимпийских игр — демонстрировать спортивное мастерство в равных условиях. Попытки Лиры извратить эту цель не останутся безнаказанными», — заявил государственный обвинитель.