Не обошлось без политики: World Athletics восстановила ВФЛА, но спортсмены всё равно не смогут участвовать в турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций восстановила членство ВФЛА спустя более чем семь лет отстранения из-за допинговых скандалов. Однако в обозримом будущем спортсмены не будут допущены до международных соревнований из-за ситуации на Украине. Под вопросом остаётся и участие отечественных легкоатлетов в Олимпиаде следующего года. По заявлению президента World Athletics Себастьяна Коу, сейчас неподходящий момент, чтобы обсуждать выступление россиян и белорусов в Париже.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики вернула себе полноценный статус в Международной ассоциации легкоатлетических федераций спустя более чем семь лет с начала отстранения. Соответствующее решение было принято советом World Athletics на основании рекомендации рабочей группы по вопросу восстановления, возглавляемой Руне Андерсеном.

«Независимый аудит установил, что все основные показатели были достигнуты. ВФЛА также приняла тот факт, что отката от этой новой позиции быть не должно», — заявил специалист.

Как известно, федерация была ограничена в правах с 2015 года на фоне допингового скандала. За это время вопрос о снятии дисквалификации поднимался более 15 раз, но не решался положительно. Более того, когда летом 2020 года ВФЛА не смогла вовремя оплатить штраф по делу прыгуна Данила Лысенко из-за признания медицинской справки сфальсифицированной, она оказалась на грани полного исключения.

Тогда World Athletics приостановила процесс выдачи нейтрального статуса российским спортсменам и работу над возвращением членства. И только в марте 2021-го, когда была утверждена обновлённая дорожная карта, российских атлетов снова стали допускать к соревнованиям. Все пункты этой карты были выполнены российской стороной ещё в прошлом марте, однако процесс восстановления статуса растянулся ещё на год.

Но теперь эта долгая дорога окончена, и ВФЛА вновь стала равноправным членом World Athletics, хотя и будет находиться под усиленным мониторингом. Так, она войдёт в число федераций с более жёсткими требованиями к допинг-контролю, а также должна будет соблюдать комплекс из 35 «особых условий», которые призваны гарантировать, что антидопинговые реформы остаются в силе и продолжают эффективно работать.

«В фокусе четыре области: надлежащее организационное управление, защита от неподобающего внешнего влияния или контроля, операционные возможности и потенциал (с особым упором на этические и антидопинговые требования и перемены в регионах), а также распределение бюджета и управление финансами», — говорится в заявлении на официальном сайте WA.

Контроль за соблюдением этих условий будет вести Орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit), а его работу должна будет оплачивать ВФЛА. Через три года WA решит, продлевать их действие или нет.

Как подчеркнул президент ВФЛА Пётр Иванов, завершена многолетняя работа по возвращению в World Athletics, и сложный, кропотливый труд российских спортивных функционеров был оценён положительно.

«Мы продолжим проводить жёсткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям. Вопросы спортивной и антидопинговой составляющей работы федерации соответствуют международным требованиям, что закреплено сегодня решениями совета WA», — приводятся слова Иванова на официальном сайте федерации.

Безусловно, восстановление в правах ВФЛА — важное, если не сказать, эпохальное событие. Как отметила первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова, федерация выполнила первостепенную на данный момент задачу, а World Athletics проявила определённое мужество, приняв это принципиальное решение. Однако есть и другая сторона вопроса. В связи с ситуацией на Украине российские и белорусские спортсмены и официальные лица по-прежнему не будут допускаться к участию в соревнованиях, которые проходят под эгидой WA. Федерациям двух стран запрещается проводить международные турниры, а их представителям — присутствовать, выступать и голосовать на заседаниях конгресса. Эти меры бессрочные.

«Спортсмены и официальные лица, представляющие Россию и Белоруссию, по-прежнему отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за вторжения на Украину», — заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

Он также сообщил, что в ближайшие недели будет создана рабочая группа по вопросу допуска россиян и белорусов к стартам, однако дал понять, что рассчитывать на скорое возвращение им не стоит. Даже с учётом недавних выступлений Томаса Баха, который заявил, что спорт не должен становиться инструментом в борьбе чиновников, а Международный олимпийский комитет — судьёй в политических спорах.

«Будет достаточно возможностей [чтобы обсудить эту тему]. Но я думаю, что здесь, пожалуй, вывод можно сделать следующий: у МОК нет каких-то сомнений по поводу моей позиции по этому вопросу», — подчеркнул глава WA.

Кроме того, Коу напомнил, что окончательное решение по формированию заявки на Олимпиаду остаётся за международной федерацией, и, по его мнению, на данный момент невозможно вести речь о том, что российские легкоатлеты будут допущены к Играм в Париже.

«На основании того, что нам сейчас известно, мы очень ясно даём понять, что это неподходящий момент», — сообщил Коу.

Министр спорта России Олег Матыцин приветствовал восстановление статуса ВФЛА, подчеркнув, что с учётом всей проведённой работы на разных уровнях трудно было ожидать иного решения. По его словам, в России создана устойчивая система борьбы с допингом на всех уровнях и продолжается формирование культуры чистого спорта среди спортсменов, тренеров и специалистов. При этом функционер подчеркнул, что невозможно согласиться со второй, политической частью вердикта.

«Тем не менее продолжает действовать отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях. Считаем недопустимыми эти политизированные ограничения, особенно в контексте недавнего выступления Томаса Баха против политического влияния на спорт. Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, а международные федерации должны давать право всем сильнейшим спортсменам в своём виде спорта соревноваться», — подчеркнул Матыцин.

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова отметила: то, что «допинговая история» ВФЛА закончилась, — большой шаг вперёд, несмотря на политические обстоятельства.

«То, что происходит с российским спортом, происходит в каждой федерации. Лёгкая атлетика точно не будет исключением, возможно, это будет последняя международная федерация, которая согласует нам выступления», — заключила олимпийская чемпионка.