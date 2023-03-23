Глава World Athletics Коу: в течение нескольких недель сформулируем условия отмены санкций
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«В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено», — заявил Коу на пресс-конференции.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее совет World Athletics восстановил членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).