Глава World Athletics Коу: в течение нескольких недель сформулируем условия отмены санкций

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу высказался о возможном снятии санкций с России и Белоруссии.

«В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено», — заявил Коу на пресс-конференции.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее совет World Athletics восстановил членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).