Узнать больше

Совет World Athletics восстановил членство ВФЛА

Короткая ссылка
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Совет World Athletics восстановил членство ВФЛА
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Longnus

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения», — заявил президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований. 

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромир Карамаринов сообщил об отказе снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить