Совет World Athletics восстановил членство ВФЛА
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«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения», — заявил президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромир Карамаринов сообщил об отказе снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии.