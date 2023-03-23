Совет World Athletics восстановил членство ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения», — заявил президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромир Карамаринов сообщил об отказе снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии.