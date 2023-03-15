European Athletics оставила в силе отстранение россиян и белорусов

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромир Карамаринов сообщил об отказе снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии.

«European Athletics продолжает решительно поддерживать позицию, изложенную первоначально. Мы не отступили от своей позиции в отношении запрета российским и белорусским спортсменам», — цитирует Карамаринова пресс-служба European Athletics.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует восстановить членство ВФЛА в марте 2023 года.

30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что вопрос допуска россиян к турнирам будет изучен в марте.