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World Athletics изучит вопрос допуска россиян к турнирам в марте

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Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что вопрос допуска россиян к турнирам будет изучен в марте.
World Athletics изучит вопрос допуска россиян к турнирам в марте
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«Совет World Athletics в марте 2023 года обсудит дорожную карту по восстановлению ВФЛА, учитывая вопиющую атаку на наш спорт при помощи допинга. Только тогда, когда последует та или иная рекомендация рабочей группы, мы перейдём к следующему вопросу», — приводит слова Коу РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал World Athletics.

30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Польша готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска России.

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