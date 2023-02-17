World Athletics изучит вопрос допуска россиян к турнирам в марте
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«Совет World Athletics в марте 2023 года обсудит дорожную карту по восстановлению ВФЛА, учитывая вопиющую атаку на наш спорт при помощи допинга. Только тогда, когда последует та или иная рекомендация рабочей группы, мы перейдём к следующему вопросу», — приводит слова Коу РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал World Athletics.
30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Польша готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска России.