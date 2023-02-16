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Польша готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска России

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что республика готова пойти на бойкот Олимпиады в Париже, если на соревнования допустят россиян.
Польша готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска России
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы, как поляки, говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров не встретят понимания МОК.

У нас ещё есть время до Олимпийских игр в Париже», — приводит слова Бортничука РИА Новости.

В МОК заявили, что национальные олимпийские комитеты стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не затрагивают в своих заявлениях вопрос ущемления прав человека.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что в Чехии соберут экспертную группу для подготовки правовых документов по недопуску России к Олимпиаде.

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