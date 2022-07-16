Устоявшийся подход: в World Athletics намекнули, что в ближайшем будущем ждать россиян на международной арене не стоит

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций в очередной раз продлил отстранение ВФЛА. Как сообщил глава организации Себастьян Коу, этот вопрос вновь будет поставлен на обсуждение в ноябре после проведения независимого аудита. Кроме того, он заявил, что присутствие российских и белорусских атлетов на соревнованиях, в частности на чемпионате мира в Юджине, немыслимо в текущей политической ситуации.

В американском Юджине на этой неделе стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике, на который не допущены российские спортсмены. Накануне турнира состоялось очередное заседание совета World Athletics. На нём уже традиционно поднимался вопрос о статусе ВФЛА.

Последний раз предметно к этой теме обращались в ноябре. Тогда глава WA Себастьян Коу говорил, что российская федерация движется в правильном направлении и её временное отстранение может быть снято в 2022 году. Ожидалось, что детальное обсуждение произойдёт в марте текущего года — по окончании действия дорожной карты, согласованной отечественными руководителями с WA.

Однако в связи с ситуацией на Украине вопрос был поставлен совсем под другим углом: корректно ли вообще продолжать работу с российской стороной в связи с политическими событиями. Тогда чиновники пришли к выводу, что радикальное решение никому не пошло бы на пользу, и полномочия рабочей группы по восстановлению были продлены до июля.

Но вопрос о возвращении ВФЛА в легкоатлетическую семью вновь будет поднят лишь в конце года после проведения финансового аудита.

«Три ключевых элемента были поддержаны советом World Athletics в плане рекомендаций рабочей группы. Они будут продолжать следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению. Рабочая группа также организует независимый аудит процессов в ВФЛА, будет отслежен KPI выполнения плана восстановления. Аудит состоится с середины до конца октября этого года, после чего рабочая группа сообщит итоги внутреннего аудита совету, который соберётся в ноябре», — сказал Коу на пресс-конференции.

В ВФЛА были готовы к такому развитию событий. По словам исполняющей обязанности президента организации Ирины Приваловой, она находится в тесном контакте с World Athletics и изначально знала, что рассмотрение вопроса о возвращении членства будет отложено до проведения аудита.

«ВФЛА готова предоставить всю необходимую информацию по реализации нами дорожной карты восстановления. И уже к концу года мы надеемся на возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики членства в международной федерации по итогам следующего заседания совета World Athletics», — заявила Привалова ТАСС.

Однако даже если это произойдёт, нет никаких гарантий, что россияне смогут вновь выступать за границей. В World Athletics и Европейской ассоциации лёгкой атлетики (ЕАА) заняли жёсткую позицию по отношению к отечественным спортсменам и белорусам из-за ситуации на Украине. Им с 1 марта запрещено участие в международных соревнованиях, проходящих под эгидой организаций: в частности, в чемпионате мира в Юджине и Бриллиантовой лиге, на этапах которой неоднократно побеждала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.

О том, что отечественным атлетам не стоит возлагать большие надежды на скорое возвращение, косвенно свидетельствуют и категоричные выступления Коу. Так, перед стартом мирового первенства он заявил, что было бы несправедливым по отношению к украинским атлетам допустить к турниру спортсменов из России и Белоруссии.

«У нас устоявшийся подход. Наша федерация была одной из первых, кто выработал позицию по этому вопросу ещё в феврале. Она была довольно чёткой и заключалась в сохранении честности соревнований», — подчеркнул глава WA.

Поэтому восстановление ВФЛА в условиях изоляции российского спорта будет иметь важное практическое значение: будучи полноценным членом ассоциации, отечественная федерация сможет приглашать на собственные соревнования зарубежных атлетов, что запрещено сейчас.

Пока же в WA продолжается процесс согласования заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса. На прошлой неделе было одобрено ещё 18 из них. Всего же этот специальный допуск в нынешнем году получили 73 отечественных спортсмена. Стоит отметить, что все они могли бы принимать участие в турнирах, которые проходят не под эгидой WA и ЕАА, однако организаторы соревнований в разных странах просто не рискуют приглашать россиян и белорусов.

При этом, напомним, ВФЛА в отличие от других федераций предпочла не вступать в конфронтацию с международной федерацией и, несмотря на требования атлетов, не стала подавать иски, чтобы отменить отстранение. По мнению Приваловой, несмотря на политическую ситуацию, между организациями наладилось конструктивное взаимодействие, которое не стоит разрушать.

«Хочу отметить, что World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с нами, чего сейчас не наблюдается в отношении других спортивных федераций. Мы в постоянном контакте с международными экспертами рабочей группы: они задают какие-то вопросы, при этом понимают и то, что мы хотим спросить, знают наши болевые точки. И это очень хороший знак для лёгкой атлетики. Мне кажется, что в WA нашли силы отделить политику от спорта, несмотря на то что возглавляет федерацию англичанин Себастьян Коу, а пост вице-президента занимает украинец Сергей Бубка», — заявила Привалова в интервью RT.