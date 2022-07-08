World Athletics одобрила 18 заявок россиян на получение нейтрального статуса
- АГН «Москва»
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Однако спортсмены из России не смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает пресс-служба World Athletics.
World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.
При этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.
Ранее Ирина Привалова рассказала о сложностях работы главного тренера ВФЛА.