World Athletics одобрила 18 заявок россиян на получение нейтрального статуса

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам.
World Athletics одобрила 18 заявок россиян на получение нейтрального статуса
  • АГН «Москва»
  • © Пелагия Тихонова

Однако спортсмены из России не смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает пресс-служба World Athletics.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее Ирина Привалова рассказала о сложностях работы главного тренера ВФЛА.

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