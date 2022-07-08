World Athletics одобрила 18 заявок россиян на получение нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам.

Однако спортсмены из России не смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает пресс-служба World Athletics.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее Ирина Привалова рассказала о сложностях работы главного тренера ВФЛА.