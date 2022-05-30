Привалова рассказала о сложностях работы главного тренера ВФЛА

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о проблеме в сборной из-за отсутствия главного тренера.
Привалова рассказала о сложностях работы главного тренера ВФЛА
  • РИА Новости

«Мне тяжело работать в условиях, когда ни одно моё распоряжение не исполняется рядом сотрудников, которые практически не появляются на работе и на которых я не могу никак повлиять. Я пока не понимаю, как можно нормализовать ситуацию, и очень опасаюсь, что все эти внутренние дрязги самым негативным образом могут отразиться на восстановлении ВФЛА», — приводит слова Приваловой ТАСС.

По её мнению, вопрос выбора главного тренера остаётся открытым, потому что Министерство спорта имеет к ней какие-то вопросы. Она также добавила, что уже жалеет, что взяла на себя роль главного тренера.

Бывший главный тренер ВФЛА Юрий Борзаковский покинул свой пост в 2021 году. После его ухода обязанности наставника взяла на себя Привалова.

Ранее Привалова рассказала о ситуации с восстановлением членства ВФЛА в World Athletics.

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