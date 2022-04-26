ВФЛА может вернуть членство в World Athletics после осенней аудиторской проверки

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова рассказала о ситуации с восстановлением членства ВФЛА в World Athletics.
ВФЛА может вернуть членство в World Athletics после осенней аудиторской проверки
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В конце прошлой недели мы получили письмо из World Athletics в ответ на наш запрос о перспективах восстановления. Согласно этому письму, мы должны пройти независимый аудит, который планируется провести в сентябре-октябре, после окончания сезона», — цитирует Привалову ТАСС.

По её словам, должна быть организована фокус-группа, которая определит степень антидопинговой культуры в российской лёгкой атлетике.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом ВФЛА с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее Привалова ответила на вопрос о восстановлении прав организации в World Athletics.

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