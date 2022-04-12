В ВФЛА рассчитывают на полное восстановление в правах к концу 2022 года

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на вопрос по поводу восстановления прав организации в World Athletics.

«В лёгкой атлетике мы немножко особняком стоим по сравнению с другими видами спорта. Мы уже давно под санкциями, но мы вышли на финишную прямую. World Athletics отделил политику от нашего восстановления, и мы надеемся, что к концу сезона, к концу 2022 года мы будем восстановлены как полноправная федерация. А какая политическая ситуация будет в этот момент — это уже другой вопрос», — цитирует Привалову «Матч ТВ».

Она отметила, что в ВФЛА уже выполнили дорожную карту. По её словам, не удалось сделать только независимый аудит, который невозможно было провести в марте в связи с нынешней политической ситуацией.

«Остались лишь мелкие недочёты, которые нужно доделать. Мы приближаемся к тому, что предъявить нам больше ничего не хотят, и я так понимаю, собираются восстанавливать нас. Всё-таки не зря у нас находятся международные эксперты, которые работают над этим. Они пришли к пониманию, что политика — это политика, а восстановление федерации — это рабочий процесс», — подчеркнула Привалова.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом ВФЛА с 2015 года лишена членства в World Athletics, из-за чего российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что ВФЛА не будет подавать иск в CAS по поводу отстранения российских легкоатлетов.