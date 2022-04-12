ВФЛА не будет подавать иск в CAS по поводу отстранения российских легкоатлетов

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что организация не планирует подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу об отстранении атлетов из России.

«В нынешней нашей ситуации нет абсолютно никакого смысла подавать в CAS. Нам дали понять, что это только навредит сейчас. Мы понимаем, что диалог лучше, чем все эти судебные тяжбы. По крайней мере, у нас в лёгкой атлетике так», — приводит слова Приваловой «Матч ТВ».

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом ВФЛА с 2015 года лишена членства в World Athletics, из-за чего российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее Привалова отреагировала на критику олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ласицкене о нежелании защищать российских легкоатлетов.