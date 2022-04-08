Привалова отреагировала на критику Ласицкене о нежелании защищать российских легкоатлетов

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала высказывание олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене в адрес руководства ВФЛА.
Привалова отреагировала на критику Ласицкене о нежелании защищать российских легкоатлетов
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«World Athletics не стала полностью смешивать политику со спортом, поэтому процесс восстановления ВФЛА продолжается. Возможно, Маша Ласицкене не владеет всей информацией, работа идёт, и она достаточно плодотворная», — цитирует Привалову ТАСС.

По её словам, окончательное решение по вопросу прецедента будет принимать Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Будет ли снято отстранение? На этот вопрос сейчас никто не ответит. В текущей ситуации необходимо сохранять возможность для переговоров», — добавила Привалова.

Напомним, что World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

Ранее Ласицкене высказалась о решении Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) об отмене временного отстранения российских спортсменов и запрета на проведение соревнований в России.

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